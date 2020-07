Catanzaro, Abramo: "Task force per aggredire problema decoro urbano nella periferia sud della città"

Una task force interistituzionale, in sinergia con le forze di Polizia, per aggredire quotidianamente la problematica del decoro urbano nei quartieri periferici a sud della città. E' quanto ha disposto il sindaco Sergio Abramo che, di concerto con la Questura, ha inteso programmare una serie di interventi mirati a ripristinare adeguate condizioni igienico-sanitarie e a garantire la piena sicurezza per i residenti. "Nonostante i tanti appelli e le periodiche operazioni di bonifica – commenta Abramo – purtroppo continuiamo a constatare frequenti comportamenti illeciti, in quartieri come Aranceto e Corvo, a danno dell'intera comunità. Carcasse di auto abbandonate, rifiuti e ingombranti di ogni tipo lasciati per strada sono solo alcuni esempi di quanto sia diventata insostenibile e inaccettabile la situazione. Per questo motivo non possiamo più attendere oltre e l'amministrazione comunale interverrà con una squadra operativa, composta dal settore igiene, dalla Polizia locale e dalla Sieco, per garantire un monitoraggio continuo contro ogni fenomeno di degrado.

E non ci fermeremo qui, perché abbiamo intenzione di far partire una serie di denunce e segnalazioni nei confronti di tutti gli altri enti che continuano ad essere inadempienti rispetto alle aree, sia private che pubbliche, di loro competenza. Per assicurare una risposta efficace, in termini di sicurezza, sarà necessaria la piena collaborazione delle forze dell'ordine quali parti integranti della task force. I cittadini devono capire, una volta per tutte, che non possono esistere delle zone franche dove tutto è lecito. Il rispetto delle regole - conclude Abramo - è la condizione primaria per ribaltare l'immagine e la qualità della vita nei quartieri più a rischio, perché non può essere sempre e solo l'amministrazione a pagarne le conseguenze".