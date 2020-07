Catanzaro, il presidente del Consiglio comunale Polimeni si congratula con Eugenio Antonio Lanzo, nuovo priore della Confraternita del Rosario

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, si è congratulato con Eugenio Antonio Lanzo, nuovo priore della Confraternita del Rosario. "Sono sicuro che Lanzo saprà guidare con autorevolezza e sensibilità l'importante Confraternita che opera nel quartiere Gagliano. Da custode di una tradizione ultracentenaria, Lanzo continuerà l'azione di memoria e difesa delle tradizioni religiose che la Confraternità del Rosario ha fin dalla sua fondazione tutelato e promosso. Rivolgendo a Lanzo gli auguri di un buono e proficuo lavoro, ringrazio per quanto fatto finora il suo predecessore, d'ora in poi priore emerito, Gaetano Severino. Nelle istituzioni comunale la Confraternita del Rosario troverà, come in passato, un ascoltatore attento e disponibile alla collaborazione sul versante della promozione di tradizioni che sono parte integrante della nostra comunità e che, oltre alla Fede, hanno sempre avuto chiari e incisivi interventi sul fronte del sociale".

