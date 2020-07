I carabinieri realizzano il sogno di due piccoli pazienti del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro: in volo su un elicottero

Hanno espresso il desiderio di volare in elicottero e oggi il loro sogno è stato esaudito grazie ai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e dell'ottavo Nucleo elicotteri carabinieri di Vibo Valentia. Diversi mesi fa, grazie all'interessamento del direttore del reparto di Pediatria dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro Giuseppe Raiola, i carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro avevano ricevuto il desiderio di due bambini catanzaresi, Antonio ed Alessandro, rispettivamente di 5 e 9 anni che, affetti da importanti patologie e curati in ospedale, avevano chiesto la possibilitaà di volare con un elicottero. La sosta obbligata dovuta al periodo Covid 19 ha solo rinviato il momento dell'evento.

"E' stato bellissimo", "Ho visto il mare, la città e papà e mamma piccoli piccoli che mi salutavano da lontano": questi alcuni dei commenti entusiasti di Antonio e Alessandro. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al progetto "We will make your dream come true" promosso dal Lions Club Catanzaro Host, dal Rotary Club Catanzaro e dall'Acsa&Ste Onlus che si pone obiettivo di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità..

I bimbi hanno ricevuto un'accoglienza speciale nella Caserma-Aeroporto "Luigi Razza", sede dell'8° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Vibo Valentia, dal Tenente Colonnello Antonio Barbato e da tutti i componenti del comando.

Grande commozione da parte di tutti i presenti e anche gli uomini in divisa dell'Arma "Benemerita" si sono sciolti davanti alla gioia espressa dai bambini.

"E' stato un momento bellissimo - ha affermato Giuseppe Raiola, direttore dell'Unità Operativa di Pediatria dell'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro, presidente Lions Catanzaro Host e Acsa&Ste Onlus – Questo progetto ci sta regalando intense emozioni e stiamo incontrando realtà e persone straordinarie e generose. Ringrazio profondamente i Carabinieri e il Tenente Colonnello Barbato per la disponibilità. Presto torneremo a collaborare insieme".

"Insieme è la parola magica – hanno dichiarato Giuseppe Mazzei e Pasquale Placida, presidenti Rotary Club Catanzaro rispettivamente per l'anno sociale 2019/2020 e 2020/2021 - e insieme, grazie alla cooperazione tra club e associazioni, stiamo regalando tanti sorrisi ai bambini, anche in questo periodo, nonostante l'emergenza Covid".

"Questi piccoli - ha evidenziato Maria Concetta Galati, direttore dell'Unità Operativa di Ematoncologia Pediatrica del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro – ci insegnano e ci trasmettono sempre tanto. Molti dei sogni realizzati in questi anni riguardano pazienti che sono in cura nel mio reparto e vi assicuro che i gesti d'amore che hanno ricevuto fanno bene alla mente e al cuore. Noi siamo al loro fianco per combattere e vincere le insidie della vita che, purtroppo, hanno incontrato troppo precocemente".

Tanti i doni per Antonio e Alessandro, come i berretti e gli zaini dei carabinieri e due tablet per studiare e giocare ma, la cosa più importante, hanno ricevuto il "Battesimo dell'Aria".

"Continueremo a distribuire gioia e felicità, realizzando i sogni dei piccoli pazienti e proseguendo l'agire del mio predecessore, il dottore, anzi, il "capitano" Raiola, come è stato etichettato dai bambini", ha aggiunto Antonio Scarpino, presidente incoming del Lions Club Catanzaro Host per l'anno sociale 2020/2021.

(Foto ANSA)