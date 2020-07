Disagi sul volo Genova-Lamezia Terme: aereo rientra dopo mezz’ora dal decollo

Disagi per i passeggeri del volo Genova-Lamezia Terme, di Volotea, che e' dovuto rientrare nel capoluogo ligure dopo mezz'ora dal decollo per un possibile problema tecnico. Il volo e' stato riprogrammato nel pomeriggio con un aereo sostitutivo dopo una attenta ispezione. Per il rientro e' scattata la procedura con la presenza di ambulanze e vigili del fuoco, ma tutto si e' svolto senza alcun problema.

La compagnia ha fornito ai passeggeri un voucher compensativo, la possibilita' di cambiare volo gratuitamente o di essere completamente rimborsati.

Inoltre, Volotea si e' offerta di coprire le spese di trasporto via taxi di tutti i passeggeri che hanno deciso di fare ritorno alle proprie abitazioni e di tornare piu' tardi, in prossimita' della ri-partenza.