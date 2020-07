Catanzaro, Concolino: “Dal 6 luglio verrà pubblicato avviso pubblico per progetti su centri estivi”

Da lunedì 6 luglio verrà pubblicato l'avviso pubblico finalizzato alla presentazione dei progetti per la realizzazione di Centri estivi ludico-ricreativi di educazione all'aperto per bambini e adolescenti di età compresa fra i 3 e i 14 anni. L'avviso resterà on line per 15 giorni.

Lo ha annunciato l'assessore alle Politiche sociali, Lea Concolino, a margine dell'approvazione dello schema di bando eseguita dalla giunta Abramo.

In base a un decreto ministeriale del 25 giugno scorso, il Comune è destinatario di un finanziamento ad hoc di 276mila euro.

"In questo modo l'amministrazione guidata da Sergio Abramo sta per dare un'altra, incisiva risposta alle esigenze della cittadinanza, e in particolare a bambini e adolescenti, nella fase di ripartenza dopo l'emergenza coronavirus", ha sottolineato Concolino. "La creazione dei centri estivi, nel clou della stagione e dopo mesi e mesi di chiusura completa delle scuole e di tutte le altre attività ricreative è un segnale importante per la ripartenza", ha aggiunto l'assessore.

L'avviso pubblico è rivolto a tutte le associazioni di volontariato e promozione sociale, alle cooperative sociali, alle polisportive e alle associazioni sportive dilettantistiche e a tutti quei soggetti che perseguono finalità educative e ricreative, sportive o socioculturali per minori. Il contributo verrà erogato a sostegno del costo del servizio attivato da parte dei gestori.

"Mi auguro un'ampia partecipazione da parte degli aventi diritto nell'ottica di una sinergia ente pubblico e mondo dell'associazionismo che, in passato, ci ha consentito di realizzare interventi importanti e che adesso, in considerazione della ripartenza, è quanto mai fondamentale", ha concluso Concolino ringraziando il personale del settore Politiche sociali, e il dirigente Saverio Molica, "che nonostante la carenza di organico sta andando incontro a tutte le esigenze dell'amministrazione".