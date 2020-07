"I sogni dei bambini prendono il volo": iniziativa del Lions Club Catanzaro Host, del Rotary Club Catanzaro e dell'Acsa&Ste Onlus

"We will make your dream come true", il progetto promosso dal Lions Club Catanzaro Host, dal Rotary Club Catanzaro e dall'Acsa&Ste Onlus che si pone obiettivo di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità., continua a regalare sorrisi e felicità.

Domani, sabato 4 luglio, alle ore 10, due bimbi molto speciali vedranno realizzato un loro grande sogno: volare su un elicottero. Impossibile? Niente lo è, se di mezzo ci sono i desideri dei più piccoli, la loro gioia e il prezioso supporto dell'Arma "Benemerita", da sempre vicina alle esigenze dei cittadini.

L'appuntamento sarà nella Caserma-Aeroporto "Luigi Razza", sede dell'8° Nucleo Elicotteri Carabieni di Vibo Valentia. I sognatori, oltre a visitare la struttura, per un giorno saranno "Carabinieri dell'aria", provando l'ebrezza del volo e ricevendo diversi doni.

Saranno presenti: il Tenente Colonnello Antonio Barbato, comandante dell'8°Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia; Giuseppe Raiola, presidente Lions Catanzaro Host e Acsa&Ste Onlus; Giuseppe Mazzei e Pasquale Placida, presidenti Rotary Club Catanzaro rispettivamente per l'anno sociale 2019/2020 e 2020/2021.