Catanzaro, commissione Ambiente: definiti emendamenti da inserire nel Regolamento sul verde pubblico

La commissione consiliare all'Ambiente, presieduta da Eugenio Riccio, ha definito gli emendamenti da inserire nel Regolamento sul verde pubblico, che verranno licenziati nella prossima settimana.

L'organismo consiliare ha inoltre preso atto della situazione, definita "gravissima", in cui versa una parte della pineta di Siano. Come denunciato dall'associazione "I quartieri", decine di alberi di alto fusto sono implosi su stessi, per causa da accertare, collassando al suolo.

"La commissione – ha spiegato il presidente Riccio – provvederà a inoltrare apposita denuncia alle autorità preposte. Non vorremmo che esistesse una correlazione fra questo evento e la vecchia discarica della zona". Venerdì la commissione svolgerà una serie di sopralluoghi sul territorio.