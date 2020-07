Detenzione di droga e munizioni: due arresti nel Catanzarese

I carabinieri di Girifalco (Cz), in collaborazione coi colleghi di Catanzaro e dell'unità cinofila dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno arrestato nel quartiere Lido del capoluogo calabrese un 25enne accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, infatti, i militari hanno scovato 215 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento della droga. Il ragazzo si trova ora nel carcere di Siano. I carabinieri di Girifalco, inoltre, in una diversa operazione hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di Catanzaro per possesso di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di munizioni. A casa dell'uomo, i militari hanno rinvenuto 37 grammi di marijuana e 86 di hashish, nonché un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento della droga e 50 cartucce calibro 38. Il 30enne è stato accusato anche di ricettazione e si trova ora in carcere.

