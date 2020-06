Lamezia Terme (Cz), accoltella anziano in centro: ai domiciliari 92enne

E' stato arrestato e posto ai domiciliari l'uomo di 92 anni, Saverio Vonella, che ieri mattina ha accoltellato un settantacinquenne in pieno centro a Lamezia Terme, nella Villa Comunale di Corso Numistrano. L'uomo si e' presentato alla polizia e ha confessato l'aggressione, facendo rinvenire anche il coltello nelle vicinanze del luogo dove e' avvenuto il tentato omicidio. Alla base della lite ci sarebbero vecchi dissidi tra i due che, nella mattinata di ieri, sono esplosi nuovamente dopo che il 75enne avrebbe redarguito il 92enne per questioni di viabilita'. L'aggressore, su disposizione del magistrato Emanuela Costa, e' stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, mentre il ferito si trova ancora ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Catanzaro. (Agi)

Dettagli Creato Martedì, 30 Giugno 2020 17:11