Scontro sull’A1 nel Bolognese: morto 32enne di Catanzaro

Due persone sono morte in un incidente stradale sull'A1 in provincia di Bologna, nel tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione del capoluogo emiliano. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e un tir. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione Terzo Tronco di Bologna. Il traffico transita su due corsie e si registrano 8 chilometri di coda.

A perdere la vita, nello scontro, sono stati l'autista del furgone, un 32enne di Catanzaro e un passeggero, un 45enne di Sassari. Ferito, in modo lieve, anche il conducente del mezzo pesante, assistito dal 118. Da una prima ricostruzione della polizia stradale, sembra che il mezzo pesante abbia tamponato il furgone che a sua volta si sarebbe scontrato con un altro mezzo pesante.