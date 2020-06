Catanzaro, immigrazione clandestina e matrimoni combinati: chiuse indagini per 24 persone

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiuso le indagini nei confronti dei presunti componenti di un'organizzazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il pm Graziella Viscomi, nell'avviso di conclusione indagini, ipotizza, a vario titolo, a carico di 24 persone, i reati di associazione per delinquere, falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa, l'organizzazione favoriva l'illecita permanenza in Italia di cittadini cinesi tramite l'attestazione di falsa documentazione tesa al rilascio del permesso di soggiorno, matrimoni combinati, convivenze fittizie, false attestazioni di conoscenza di lingua italiana, falsi contratti di lavoro e buste paga inesistenti.

