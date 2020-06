Partiranno domani, lunedì 29 giugno, gli eventi promossi dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Abramo, in collaborazione con la Pro Loco, per animare l'isola pedonale su Corso Mazzini attiva dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 23. L'appuntamento con "Catanzaro, facciamo centro", la rassegna coordinata dall'assessore al turismo Alessandra Lobello, è ogni sera alle 21 in Piazza Prefettura. L'inaugurazione è affidata al comico Sergio Giuffrida di "Colorado" che regalerà momenti di sano divertimento al pubblico che potrà comodamente assistere allo spettacolo, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si prosegue martedì 30 giugno con il teatro Comunale che riproporrà l'opera più famosa di Nino Gemelli, "Setta, ottu, nova e dècia". Una commedia, con la regia di Francesco Passafaro, che sottolinea la bellezza della lingua dialettale, il suo senso profondo e l'importanza che la memoria non vada dimenticata, ma coltivata e tramandata alle generazioni future.



Mercoledì 1 luglio sarà una giornata di festa con il primo compleanno di Radio Ciak, realtà fondata da Nino Mirante Marini con l'intento di rappresentare l'emittente di riferimento della città e non solo. Giovedì 2 luglio, dalle 17.30 alle 19.30, il laboratorio di "Trame Di Seta" e in serata si aprirà il programma di Catanzaro Jazz Fest con la consegna del Premio Atlantide e il concerto del Tchaikovsky Jazz Quartet. La formazione è nata dall'incontro di tre musicisti catanzaresi nel Dipartimento Jazz del Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese durante gli anni accademici, Francesco Miniaci, Raffaele Caligiuri e Valerio Gabriele, ai quali si è unito il sassofonista reggino Salvatore Agostino.

Venerdì 3 luglio la rassegna proseguirà in musica con un gruppo siciliano molto interessante, Cristina Russo NeoSoul Combo, una voce magnifica ed un ritmo moderno e originale. Sabato 4 Luglio ci sarà l'escursione archeostorica "Katanzarion", un tour nella memoria delle origini della città (ore 17.30 ritrovo al Teatro Politeama), e ancora il laboratorio di "Trame Di Seta", dalle 17.30 alle 19.30, che si ripeterà anche di domenica.

Si ricorda che sarà possibile parcheggiare sulle strisce blu dal Cavatore fino a Piazza Santa Caterina gratuitamente, con disco orario valido per mezzora, dalle 17 fino alle 20.30. Inoltre, si potranno utilizzare a costo zero anche i parcheggi custoditi con sorveglianza del Musofalo, dalle 17 alle 23.30, da cui partiranno le navette per corso Mazzini. Anche la Funicolare, dal lunedì al sabato, sarà gratuita nella stessa fascia oraria.