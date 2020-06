Scomparsa di Rossana Scillia: il cordoglio del sindaco di Lamezia Terme

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Rossana Scillia, avvocato dedito alla Giustizia, donna virtuosa, lametina attenta.

Ho potuto verificare le sue innumerevoli doti in tanti anni nei quali abbiamo indossato la medesima toga nutrendo profondo rispetto per ciò che la toga stessa rappresentava e rappresenta e cercando sempre in tal modo di fornire un contributo alto all'amministrazione della Giustizia.

Rossana ha sempre creduto nel ruolo dell'Avvocato quale difensore di ogni libertà e di ogni diritto battendosi sempre con lealtà e determinazione.

Anche durante l'ultima competizione elettorale, ho potuto verificare quanto genuino fosse il Suo profondo amore per la Città e quale desiderio avesse di difendere il futuro delle nuove generazioni lametine, convinta che Lamezia doveva crescere e progredire portando sempre in alto i concetti di umanità, solidarietà e legalità.

Ha saputo affrontare la malattia in silenzio, senza lasciare trasparire nulla e senza che ciò inficiasse il grande desiderio di fare ed operare.

La Sua prematura scomparsa lascia sì profonda tristezza ma anche un prezioso testamento spirituale che dovrà vederci impegnati a portare avanti la Sua difesa delle libertà ed il Suo desiderio di dare e donarsi.

Personalmente, la ringrazio per avermi dato l'opportunità di apprezzarla ancora di più nei tanti incontri e confronti tenuti nei mesi passati nei quali parlavamo e sognavamo di contribuire a realizzare una nuova Lamezia, intrisa di solidarietà e progresso.

Alla famiglia giunga la mia personale vicinanza e quella dell'intera amministrazione con la certezza che lavoreremo per Lamezia Terme per come Lei aveva desiderato sino all'ultimo di fare". Lo afferma in una nota il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.