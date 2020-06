Droga, denunce nel Catanzarese: giovane ingerisce cocaina

Due persone sono state denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti nel corso di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Girifalco che hanno effettuato una serie di perquisizioni in abitazioni di Acconia di Curinga e Lamezia Terme (Catanzaro), supportati da unita' cinofila dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia. Un lametino di 21 anni, in particolare, davanti ai controlli dei militari ha ingerito un involucro di plastica termosaldata, contenente circa 3 grammi di cocaina. L'involucro e' stato estratto integro per via endoscopica da personale medico dell'ospedale civile di Lamezia Terme, mentre il giovane e' stato denunciato anche per il possesso di tre grammi di marijuana. La seconda denuncia e' scattata nei confronti di un trentaduenne curinghese che e' stato trovato in possesso di circa 34 grammi di marijuana, suddivisi in piu' barattoli ed un bilancino di precisione nascosti in casa. (Agi)

Dettagli Creato Sabato, 27 Giugno 2020 16:02