Incendio in un’azienda di smaltimento di rifiuti, amministratore delegato Econet Lamezia: “Rogo avvenuto per autocombustione”

Francesco Marchio, amministratore delegato dell'azienda Econet di Lamezia Terme, che si occupa di smaltimento rifiuti, interessata ieri da un incendio, ha diramato un comunicato sulla vicenda.

"Si e' trattato - afferma Marchio - di un incendio, scoppiato intorno all'una e 24 di notte, prontamente circoscritto e poi domato, rilevato dai sistemi di sicurezza automatici presenti in azienda e dal servizio di vigilanza, avvenuto per autocombustione di circa 3.000 chili di materiale plastico di modico valore, per come certificato dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza, consegnate all' autorita' di polizia".

"Il fumo ha interessato una piccola parte della campata centrale del capannone - aggiunge - subito interdetta. Non vi sono stati danni alle persone, alla struttura ed agli impianti. I nostri sistemi di sicurezza interna e le procedure antincendio hanno funzionato perfettamente. I vigili del fuoco accompagnati dal nostro personale specializzato hanno effettuato un controllo capillare di tutto il materiale presente per verificarne le condizioni accertando l'insussistenza di ulteriori situazioni di pericolo". "Al mattino presto - sostiene ancora Marchio - le attivita' dello stabilimento sono riprese con regolarita'. Colgo l'occasione per ringraziare i vigili del fuoco intervenuti sul posto ed il personale della Econet che anche in questa circostanza ha manifestato attaccamento all'azienda".