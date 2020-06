"Esprimiamo piena vicinanza, stima e sincero affetto sportivo per tutta la squadra e la società del Calcio femminile, che purtroppo per la miopia politica e la poca attenzione delle Istituzioni comunali, regionali e sportive della città di Catanzaro, sono state costrette ad abbandonare la città capoluogo di regione, per poi trovare ospitalità nel vicino comune di Botricello.

Infatti il prossimo anno sportivo le ragazze del "Catanzaro Calcio Femminile" andranno ad allenarsi a Botricello, per come annunciato dal Presidente Don Alfonso Velonà. Tutto ciò da catanzaresi ci rattrista e ci rammarica profondamente, anche perché per come sottolineato dalla stessa società sportiva femminile, questa è stata una decisione sofferta, ma che hanno fatto bene a prendere dal momento in cui il comune di Catanzaro non ha mai dato loro alcuna prospettiva di aiuto. Ma, a lasciarci rammaricati ancora di più, è il fatto che il Catanzaro Calcio – l'U.S. Catanzaro - poteva e doveva attuare ogni sforzo possibile affinché la compagine giallorossa – femminile rimanesse tra le mura della città capoluogo, soprattutto anche per il fatto che si chiamava Catanzaro Calcio Femminile.

Da oggi, la città di Catanzaro e la Catanzaro sportiva è più povera per la perdita di un brand sportivo quale è stato ed è quello Femminile, il tutto tra l'indifferenza dell'Istituzione comune di Catanzaro, che con in testa l'assessore allo sport, Cavallaro, hanno nuovamente scritto l'ennesima brutta pagina per lo sport cittadino.

Hanno fatto benissimo i dirigenti della società di Calcio Femminile a sottolineare che Comune, Regione e U.S. Catanzaro Calcio sono stati assenti ed ingiustificati, verso le loro giuste esigenze sportive.

Sarà triste, purtroppo l'anno prossimo nella stagione calcistica le ragazze del Catanzaro Calcio non ci saranno tra gli spalti del Federale F.G.C.I. e neppure si alleneranno in città, ma la cosa ancora più triste è che non ci sarà più la squadra delle ragazze con la maglietta giallo-rossa, perché le stesse hanno fatto nascere la "Magna Graecia ASD Atletico".

Da parte nostra, alla Società Sportiva ed alle ragazze del Calcio Femminile "Magna Graecia ASD Atletico" giunga un forte abbraccio ed un convinto e sincero in bocca a lupo, mentre alle Istituzioni sportive cittadine, a chi ha dimostrato di non avere una programmazione sportiva lungimirante, perchè si è voltato dall'altra parte... va tutto il nostro disprezzo sportivo". E' quanto si legge in una nota dell'associazione 'I quartieri'.