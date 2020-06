Nella notte incendi in due ditte del Catanzarese

Notte di lavoro in provincia di Catanzaro per i vigili del fuoco impegnati prima a Lamezia Terme, nella zona industriale di San Pietro Lamantino, per un incendio di materiale plastico divampato all'1.40 in un'azienda di rifiuti e poi, alle 3.50 in contrada Serramonda, nel comune di Marcellinara, per le fiamme in una ditta di autodemolizioni.

Quattro le squadre all'opera: spento il primo rogo, anche il secondo è circoscritto e sotto controllo. In entrambi gli interventi è presente il nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per i rilevamenti ambientali.