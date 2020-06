"Il presidente della Provincia di Catanzaro Sergio Abramo - si legge in una nota - ha convocato la seduta del Consiglio provinciale per giovedì 25 giugno, alle ore 11. Eventuale seconda convocazione è fissata per per venerdì 26 giugno, alle ore 12".

Dettagli Creato Martedì, 23 Giugno 2020 14:44