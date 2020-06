Nascono due nuovi gruppi di Protezione Civile a San Mango d'Aquino e Martirano

Per iniziativa del geom Claudio Marasco, volontario del Gruppo di Protezione Civile di Martirano Lombardo, si stanno costituendo i gruppi Comunali di Protezione Civile di San Mango d'Aquino e Martirano.

Presso la sala della biblioteca del comune di San Mango d'Aquino sono iniziati una serie di incontri formativi per i futuri volontari. Nel primo incontro, sabato 13, alla presenza di circa 30 volontari dei due comuni, è intervenuto il geologo Dottor Michele Folino Gallo, responsabile dell'unità organizzativa rischi ed emergenze della Protezione Civile calabrese che ha relazionato in merito all'importanza dei gruppi comunali di Protezione Civile e al loro apporto in relazioni ad eventuali situazioni emergenziali.

Sabato 20, per il secondo incontro, è intervenuto l'ing. Giuseppe Pugliano, già coordinatore del Gruppo di Protezione Civile di Martirano Lombardo e attualmente volontario nel gruppo Comunlae di Conflenti, che ha trattato: Nozioni di Protezione Civile; Diritti e Doveri del Volontario; Sicurezza del Volontario in relazione al D.lgs. 81/2008 e l'utilizzo dei D.P.I.

Alla presenza del sindaco del Comune ospitante, avv. Luca Marrelli, una attenta platea di volontari ha partecipato attivamente ai lavori. Ai futuri volontari auguri di buon lavoro.