Il Pd di Lamezia Terme si unisce al dolore per la scomparsa di Antonio Saffioti

Il PD di Lamezia Terme si unisce al dolore di familiari e amici per la perdita di Antonio Saffioti. "Lo ricorderemo per la sua intelligenza, la sua ironia, la sua curiosità, la sua voglia di essere parte attiva della comunità, il suo infinito coraggio. Antonio ha dimostrato con i fatti l'importanza della partecipazione e il valore di un sorriso e deve essere un insegnamento per tutti noi e per tutti coloro che credono nell'impegno per il bene comune".

Dettagli Creato Domenica, 21 Giugno 2020 15:46