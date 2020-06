Lamezia Terme, la Comunità Progetto Sud piange la scomparsa di Antonio Saffioti

Carissimi, ho una gran brutta notizia da dare a tutti voi, questa notte Antonio Saffioti ci ha lasciati"

Così Nunzia Coppedè scrive sul gruppo whatsApp di Comunità Progetto Sud.

Nessuno trattiene il dispiacere e, le parole che ricordano Antonio, esempio di vita, sempre proteso agli altri e il con sorriso, suo fedele compagno di viaggio, sono la risposta a quel triste messaggio.

La sua testimonianza resta un canto libero di cui non si può e non si deve perdere memoria. La comunità Lametina, da oggi è più povera. Ma ognuno di noi potrà scrivere almeno un episodio, nel libro dei ricordi, per ricordare Antonio, un uomo vestito dei colori dell' arcobaleno, lottatore e difensore dei diritti.

Grazie per la tua vita e il tuo esempio.

Da parte di tutti noi della Comunità Progetto Sud, vicini alla famiglia Saffioti.