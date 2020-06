Catanzaro da vivere piange la scomparsa del sindacalista Raffaele Gentile

Nota del gruppo Catanzaro da vivere.

"Esprimiamo il più profondo cordoglio per la scomparsa del sindacalista Raffaele Gentile. È una grave perdita per la comunità calabrese che perde un punto di riferimento importante per l'impegno profuso, in particolare come dirigente Uil di lungo corso, a tutela dei lavoratori e per la crescita del comparto sanitario. Anche grazie alle sue battaglie, è stato possibile avvicinare sempre di piú gli ospedali del nostro territorio ai bisogni dei cittadini potenziandone servizi e professionalità. A nome dell'intero gruppo, manifestiamo la più profonda vicinanza ai familiari e, in particolare, agli altri fratelli Pino e Tonino Gentile".