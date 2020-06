Catanzaro, via libera all'isola pedonale su corso Mazzini

Via libera all'isola pedonale su corso Mazzini, nel tratto compreso fra piazza Prefettura (edificio delle Poste) e piazza Santa Caterina (Questura), dalle ore 17:30 alle 23. Il provvedimento sarà valido da lunedì a venerdì per il solo mese di luglio e verrà varato nei prossimi giorni.

E ancora, il Comune ha predisposto un ricco e sfaccettato cartellone di manifestazioni di spettacolo, culturali e artisti-che per incrementare l'attrattività del centro storico a giugno e luglio, parcheggi e navette gratis al Musofalo, strisce blu gratuite con disco orario per mezz'ora, Funicolare gratuita tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, dalle ore 17 alle 23:30.

Sono le misure che l'amministrazione di Palazzo De Nobili ha concordato con le associazioni di categoria del commer-cio in una riunione che il sindaco Sergio Abramo ha presieduto nella sala giunta di Palazzo De Nobili. All'incontro han-no partecipato anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, gli assessori Alessandra Lobello (Spettaco-li), Ivan Cardamone (Patrimonio), Alessio Sculco (Attività economiche), il presidente della commissione consiliare Via-bilità, Fabio Talarico, quello della commissione Attività economiche, Antonio Ursino, e il responsabile del nu

cleo Viabili-tà della Polizia locale Franco Basile.

Le associazioni presenti sono state Confcommercio (Pietro Falbo e Marco Napoli), Confersecenti (Stefania Oliverio), Confimpresa (Luigi Biamonte e Marisa Costa), Cicas (Giuseppe Staglianò), Cna (Paolo D'Errico), Unsic (Marcello Vari-netti e Antonio Muleo) e 3V (Domenico Ladalardo e Rosario Montesano).

Per il Comitato ristoratori ha partecipato Michele Lopez, che ha sottolineato come il Comitato che rappresenta sia to-talmente d'accordo con le iniziative varate dall'amministrazione, in linea con quanto deciso nelle riunioni tenutesi nelle scorse settimane.