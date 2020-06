Sanità: il 25 giugno manifestazione della FIALS alla Cittadella Regionale

"L'attuale pandemia del Covid-19, spogliandoci dal superfluo, ci ha restituito la consapevolezza della fragilità dell'esistenza e della preziosità della vita. Infatti, l'abnegazione del personale sanitario impegnato a sottrarre i malati dalle grinfie della morte anche a costo della propria vita, è una nobile testimonianza dell'alto valore della Vita.

Accanto a questo encomiabile impegno, è tuttavia avvilente vedere una politica, governo e regione, impegnati prima in un'autoreferenzialità verso gli stessi operatori sanitari e successivamente in un "ingrato" riconoscimento premiale.

Gli operatori sanitari si attendevano una politica coesa del governo e della nostra regione nel concedere risorse economiche di consistente "premialità".

Invece, il governo ha stanziato per la nostra regione solo € 7.993.950,00 con il decreto"Cura Italia" ed €6.061.973,00con il decreto "Rilancio" ai fini di incrementare i fondi contrattuali della dirigenza sanitaria e del personale del comparto per le maggiori spese sostenute in questi periodi di pandemia, eper la parte residuale, del tutto insufficienti, per la premialità degli operatori sanitari.

La "gratitudine" maggiore si attendeva dalla nostra Regione, da Voi, con risorse del bilancio adeguatamente premiali pari almeno al doppio di quelli stanziati dal governo con il decreto "Cura Italia" €15.987.900,00tenendo anche conto del sistema della tassazione che ha ingenerato profonde disuguaglianze che hanno caratterizzato il disconoscimento delle varie professionalità e competenze.

Questo non è avvenuto, scarse risorse economiche ed una premialità "ingrata", rapidamente "grazie" e "arrivederci".

La FIALS, con gli operatori sanitari, ha indetto una "maratona" di manifestazioni a livello regionale che si concluderà con una grande manifestazione senza precedenti a livello nazionale.

Il prossimo giovedì 25 giugno ore 9.30 presso Cittadella Regionale, dinanzi alla regioneper "non dimenticare" tutti i professionisti sanitari che con grande professionalità e sacrificio hanno affrontato l'emergenza pandemica in questi mesi, per"manifestare" disagio, rabbia per la mancata considerazione di premialitàe la paura per un "futuro" quanto mai incerto per il "rinnovo contrattuale".

"Il decreto "Rilancio", ha messo a disposizione fondi di un'entità mai vista nell'ultimo decennio per investirli in un vero"rilancio della sanità" dopo decenni di disattenzione e di tagli di posti letto e blocco del turn over del personale, ma bastano per arrivare alla fine dell'anno.

Servono interventi strutturali per il"rilancio della sanità pubblica"chepassi attraverso il "riconoscimento professionale ed economico dei suoi professionisti e dipendenti".

Dopo la pandemia da Coronavirus, si è scoperto che la sanità non è un fastidioso accollo per le tasche degli italiani, bensì una risorsa, un investimento necessario per consentire alle persone di lavorare in salute. Un tale risultato, tuttavia, è raggiungibile solo imprimendo un vigoroso cambio di passo allo status quo.

Le nostre manifestazioni tendono a stimolare la nostra regione, come tutte le altre, ad utilizzare le risorse del decreto "Rilancio" peraumentare negli ospedali i posti letto di terapia intensiva e sub intensiva, per investire sulla sanità territoriale e sull'infermiere di famiglia e sugli assistenti sociali.

Non vorremmo assistereal licenziamento dei tanti infermieri ed OSS ed altri operatori assunti per esigenze di Covid-19, tantissimi dipendenti chiamati a ricucire i tagli della sanità con condizioni lavorative che rasentano lo sfruttamento della precarietà e poi, come sempre è avvenuto, "USATI E BUTTATI".

Necessita un piano straordinario di assunzioni con il necessario reintegro degli organici dopo decennali tagli che hanno portato il nostro Paese ela stessa nostra regionecon il numero del personale della sanità, specie infermieri e professioni sanitarie, a un livello "molto inferiore alla media europea".

Investimenti strutturali su acquisto di nuovi strumenti dagli ecografi alle tac, dai laboratori di analisi ai robot.

Questa pandemia ha solo dimostrato l'ovvietà di ciò che già era: i professionisti sanitari sono il pilastro del Servizio sanitario, non possiamo pensare di investire sulla Sanità e sul sistema Paese senza dare il giusto riconoscimento economico e professionale a tutti loro.

Per questo chiediamo che con i soldi del "MES" sarebbe possibile avviare il rilancio della sanità, aumentare la motivazione del personale sanitario con una retribuzione economica che si avvicini a quella media europea ed avviare, da subito, il rinnovo contrattuale 2019-2021.

Questi i motivi delle nostre rivendicazioni per i quali si chiede di essere ricevuti durante la medesima prima manifestazione.

Le altre manifestazioni seguiranno il 24 Luglio, 10 Settembre e 19 Ottobre 2020".