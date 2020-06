Catanzaro, Consiglio comunale: si torna in aula il 23 (prima convocazione) e il 25 giugno (seconda chiamata)

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha convocato i prossimi lavori dell'aula. L'assemblea tornerà a riunirsi, nella sala consiliare della Provincia, martedì 23 giugno, alle ore 13, in prima chiamata, e giovedì 25, alle ore 14:30, in seconda.

Cinque i punti all'ordine del giorno tra cui la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (a ratifica della delibera di giunta n. 58 del 12 giugno scorso) e la conferma, per il 2020, delle tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) applicate nell'anno precedente, e il riconoscimento delle riduzioni, motivate dall'emergenza epidemiologica, per le utenze non domestiche. È prevista, inoltre, la discussione di tre pratiche relative al comparto dell'urbanistica.

