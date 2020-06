Catanzaro, acqua: interruzione nelle zone di Corvo, Aranceto e viale Isonzo per ridurre perdite e migliorare servizio

Dalle 22.30 di stasera fino alle 6 di domani sarà interrotta l'erogazione idrica delle zone servite dal tratto di condotta del quartiere Corvo. Lo rende noto l'ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che i lavori, finalizzati a migliorare la qualità e la continuità del servizio, proseguiranno anche nella stessa fascia oraria tra domani venerdì 19 e sabato 20 giugno. A risentire dei disagi saranno, in particolare, le utenze delle località Corvo, Aranceto, Viale Isonzo e Fortuna.

"Questo intervento straordinario – spiega l'assessore alla gestione del territorio Franco Longo – si è reso necessario a seguito delle problematiche riscontrate nell'approvvigionamento idrico in parte della zona sud della città. Già da diversi giorni i nostri tecnici sono all'opera per risolvere i disservizi causati da perdite, specialmente in Viale Isonzo. In questa zona, diversi tratti di condotta sono situati a notevole profondità rendendo difficili le operazioni. Scusandoci per i disagi che si stanno ancora protraendo per tali motivi, confido ad ogni modo nella comprensione dei residenti. I lavori programmati dal settore consentiranno, dunque, di assicurare il graduale riempimento dei serbatoi che riforniscono le utenze e limitare così le criticità registrate in questi giorni".

