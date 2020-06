"Le immagini delle ultime devastazioni che hanno lasciato il segno nella sede del Centro calabrese di solidarietà in via Fontana Vecchia non possono che far riflettere tutti sulla necessità che le istituzioni, le forze dell'ordine e la società civile intera debbano fare uno sforzo congiunto per restituire sicurezza ad un punto di riferimento insostituibile per il territorio. Il protrarsi di atti vandalici ha assunto contorni preoccupanti tanto da sembrare un attacco diretto a tutti coloro che operano all'interno del Centro calabrese, realtà ultradecennale che è sempre stata un esempio mirabile di impegno e solidarietà nel campo del sociale.

Alla presidente Isa Mantelli e a tutti i suoi collaboratori va la mia personale vicinanza, certa che quanto successo non possa scalfire la lunga storia che caratterizza questo presidio. L'amministrazione comunale si è spesa fin da subito per assicurare, attraverso l'installazione delle telecamere, dei dispositivi utili per prevenire ulteriori episodi di questo genere. Ma il quadro emerso in questi giorni ha messo in luce quanto sia difficile operare nel mondo del Terzo settore in Calabria e quanto sia urgente la programmazione di interventi e di misure che, su scala regionale, possano garantire adeguata sicurezza a queste fondamentali realtà". Lo afferma l'assessore alle politiche sociali, Lea Concolino.

