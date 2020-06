Catanzaro, Riccio: "Con divieto di transito e sosta nella pineta di Giovino finalmente atto concreto per salvaguardia polmone verde"

"Non si potrà transitare e sostare all'interno della Pineta di Giovino. Lo prevede l'ordinanza emanata dalla Polizia Locale del Capoluogo e fortemente voluta dalla Commissione Comunale "Ambiente" che ha recepito le richiesta di cittadini e associazioni che da anni si battono per la salvaguardia dell'importante polmone verde.

Nessuna scusa quindi per furbetti e incivili che quotidianamente scambiano la Pineta di Giovino per una autostrada ma, soprattutto, uno strumento che consente a "tutte" le Forze di Polizia di poter sanzionare i trasgressori rimuovendo le auto in sosta all'interno della Pineta con il carro attrezzi.

Nei prossimi giorni, su disposizione del sindaco Abramo, verrà apposta la prevista segnaletica verticale.

Un altro piccolo tassello per concorrere alla salvaguardia della Pineta di Giovino e porre le basi per la creazione di quell'area naturalistica che cittadini e associazioni reclamano oramai da molto tempo". Lo afferma una nota del consigliere comunale di Catanzaro, Eugenio Riccio.