Catanzaro, FP CGIL: “Carenza di personale all’Ao ‘Pugliese Ciaccio’, procedere a iter concorsuale per assunzione amministrativi”

"Oltre a quella medica e infermieristica, l'Azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro presenta gravi carenze di personale amministrativo. È opportuno, pertanto, - anche alla luce delle lunghe file di attesa presso gli sportelli del ticket (causa di pericolosi assembramenti) e del forte ritardo inerente le pratiche arretrate da smaltire - che venga completato l'iter concorsuale di assunzione della figura professionale di assistente amministrativo".

È un chiaro «sollecito all'espletamento del concorso per assistente amministrativo» quello che Vincenzo La Croce, componente della segreteria della Funzione Pubblica CGIL Area Vasta, rivolge all'Azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro.

«La prova preselettiva del concorso (bandito con determinazione del Direttore Generale n. 352 del 22/12/2017) si è svolta il 9 luglio del 2018. Quella scritta il 4 febbraio del 2019. Le prove orali, invece, non sono state ancora espletate. Praticamente sono passati quasi tre anni e il concorso pubblico a tutt'oggi non risulta concluso», ha evidenziato il dirigente della Fp Cgil.

L'esponente sindacali ha, inoltre, fatto notare che «nella prospettiva di potenziamento degli organici con assunzioni di personale a tempo indeterminato, in linea di continuità con le azioni già avviate nel corso dell'anno 2017, l'Azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro, per la prima volta dopo lunghissimi anni, ha bandito concorsi per tutte le figure professionali, per affrontare la grave criticità della carenza di personale sanitario e amministrativo. Concorsi che ad oggi risultano tutti espletati tranne quello per assistente amministrativo».

Dall'analisi di tali provvedimenti aziendali e «in considerazione del fatto che la carenza di organico nel settore amministrativo sta causando seri problemi all'utenza e ai lavoratori, è più che mai opportuno - ha, infine, rimarcato La Croce - potenziare i servizi amministrativi partendo dall'assunzione della figura professionale dell'assistente amministrativo, il cui completamento dell'iter concorsuale necessita soltanto dell'espletamento delle prove orali».