Catanzaro: 75enne travolto e ucciso da un'auto

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato travolto, per cause che sono in corso di accertamento, da un'auto in transito. Il fatto è accaduto a Catanzaro mentre la vittima stava percorrendo a piedi un tratto di viale Isonzo nel quartiere Santa Maria. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto subito sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno tentato, senza però riuscirci, di rianimare l'anziano pedone che è deceduto per la gravità delle ferite riportate nell'impatto. Sul posto, per i rilievi, ha operato la Polizia locale.

Dettagli Creato Martedì, 09 Giugno 2020 19:53