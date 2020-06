La Giocoparty dona al Comune di Platania (Cz) colonnina igienizzante

In tempi di Covid-19, durante i quali molte attività sono in ginocchio e la vita economica si fa sempre più drammatica, c'è per fortuna anche posto per gesti di generosità come quello fatto dalla "Giocoparty", Società Cooperativa di Stefano Flauti, Vittorio De Fazio e Fausto Nicolazzo, con sede a Lamezia Terme.

I tre soci, infatti, hanno donato al Comune di Platania una Colonnina Dispenser automatica di IGIENIZZANTE per mani e relative ricariche.

"La donazione - hanno detto i soci della cooperativa - vuole essere un piccolo gesto di solidarietà e di riconoscimento nei confronti del Sindaco Michele Rizzo e di tutta l'amministrazione Comunale per il loro impegno al servizio della comunità dell'hinterland lametino in tempi così difficili".

La colonnina è stata posizionata all'ingresso del Municipio ed il gesto è stato molto apprezzato sia dal Sindaco che da tutta l'amministrazione Comunale e dai dipendenti.