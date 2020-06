Catanzaro, il benvenuto del sindaco Abramo e dell’assessore russo al nuovo presidente del Tribunale, Rodolfo Palermo

Il sindaco Sergio Abramo ha rivolto il proprio benvenuto al nuovo presidente del tribunale di Catanzaro, Rodolfo Palermo, insediatosi ufficialmente stamane. "Il distretto giudiziario del Capoluogo – ha affermato il primo cittadino – ha assunto oggi una nuova guida che porta con se un importante bagaglio di esperienza e professionalità acquisita nel corso di una lunga carriera. Palermo conosce bene il nostro territorio, con tutte le sue criticità e le sue peculiarità. Non si può che condividere positivamente la sua forte volontà di instaurare una collaborazione sinergica con tutte le istituzioni e le forze dell'ordine, un fattore fondamentale per garantire una risposta efficiente in termini di legalità e di sicurezza. Da parte mia, rivolgo un sincero in bocca al lupo al presidente Palermo per il nuovo percorso che si accinge ad intraprendere, assicurando la piena disponibilità al confronto e all'interlocuzione con le amministrazioni comunale e provinciale che ho l'onore di guidare".

Presente alla cerimonia di insediamento su delega del sindaco, l'assessore all'avvocatura Danilo Russo che ha portato i saluti a nome del Comune di Catanzaro: "Nel recepire l'appello del presidente Palermo alla collaborazione interistituzionale – ha sottolineato – ho voluto evidenziare l'assoluta disponibilità dell'amministrazione a dare continuità alla sinergia fattiva e costruttiva instaurata con il tribunale del Capoluogo. Siamo consapevoli che solo con il lavoro di squadra, specialmente in questo momento storico, si possono raggiungere risultati importanti per il sistema giustizia".