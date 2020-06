Catanzaro, velocizzare burocrazia settore edilizia: Riccio e altri consiglieri annunciano presentazione apposita mozione

"In merito all'iniziativa promossa dal Comitato per l'edilizia, che ha richiamato l'amministrazione comunale sulla "burocrazia rallentata", annunciamo la presentazione di una specifica mozione nel corso del prossimo Consiglio comunale. Cogliamo l'occasione per precisare che il settore comunale coinvolto in un immotivato rallentamento burocratico è quello dell'Edilizia privata e Sue e, per questo motivo, ci appelliamo al coordinatore d'area e dirigente del settore Urbanistica, Giuseppe Lonetti, perché contribuisca, dall'alto della sua competenza ed esperienza, a individuare le modalità più opportune, e giuridicamente ineccepibili, per consentire al comparto edilizio di continuare a essere davvero il volano della ripresa economica della nostra città. Già in passato il dirigente Lonetti ha dimostrato grande lucidità e affidabilità nel coordinare incontri e condividere soluzioni con gli Ordini professionali della nostra provincia. Siamo sicuri che anche in questo caso troveremo massima disponibilità". Lo affermano i consiglieri comunali Eugenio Riccio, Vincenzo De Sarro, Giovanni Merante e Giuliano Renda

