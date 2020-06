‘Ndrangheta, i nipoti del boss Iannazzo a Klaus Davi: “Fin dove arriva il sole ci siamo noi”

I due figli di Giovannino Iannazzo, fratello del super boss Vincenzino detto 'il Moretto', si sentono molto sicuri del loro ascendente sul territorio. Nei giorni scorsi il massmediologo Klaus Davi si è recato a Lamezia per incontrare il boss della 'Ndrangheta Vincenzino Iannazzo, scarcerato per Covid dal DAP, presso la sua villa a Sambiase. Dopo aver scambiato due parole con Vincenzino, affacciatosi dalla finestra, Davi è stato raggiunto dai figli del fratello Giovannino - Giovanni e Alessandro - che gli hanno chiesto a più riprese di sgomberare l'area. Uno dei due si è rivolto ripetutamente e con tono imperativo finanche alla volante della Guardia di Finanza che si trovava sul posto, chiedendo "perché lo fate stare qua? Mandatelo via". Praticamente, impartendo ordini alle pattuglie presenti per sorvegliare il boss Iannazzo. Alla domanda del giornalista "ma dove inizierebbe formalmente la vostra proprietà?", uno dei due ha risposto "fin dove vedi che c'è il sole, là ci siamo noi", parafrasando una celebre massima dell'imperatore Carlo V d'Asburgo.

