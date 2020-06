Università, Vono (IV): "XII Start Cup progetto e opportunità vera di crescita"

"Lavoriamo a tutti i livelli per mantenere alto il profilo della nostra Regione offrendo formazione d'eccellenza che offra le basi di uno sviluppo culturale e scientifico valorizzando le idee e i sogni dei nostri giovani. La XII Start Cup è un magnifico progetto innovativo di creazione d'impresa che vede in prima linea i giovani delle tre Università calabresi la Magna Grecia di Catanzaro, la Mediterranea di Reggio Calabria e l'Unical di Cosenza. Un'opportunità vera di crescita e un laboratorio di idee che permette da anni agli studenti, ai laureati, ai ricercatori di mettere in campo le loro idee e di liberare in modo pieno le loro energie." Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono su facebook.

Dettagli Creato Domenica, 07 Giugno 2020 11:35