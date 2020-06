Catanzaro, mercoledì 3 giugno riaprirà il mercato rionale di Mater Domini

L'assessorato alle Attività economiche di Catanzaro ha reso noto che da mercoledì 3 giugno sarà riaperto il mercato rionale settimanale di Mater Domini. La disposizione – adottata con ordinanza sindacale pubblicata sul portale del Comune - è stata presa di concerto con la Polizia locale e le associazioni di categoria del commercio e fa seguito a quelle già assunte, nelle scorse settimane, con riferimento ai mercati che si tengono il giovedì nel quartiere Lido e il sabato nella zona nord della città. Anche per ciò che concerne le operazioni mercatali di Mater Domini, saranno vigenti le regole in materia di distanziamento sociale e di tutela igienico-sanitaria sia per gli esercenti di ogni settore che per i fruitori.

Dettagli Creato Lunedì, 01 Giugno 2020 18:54