Festa della Repubblica, le celebrazioni in programma a Lamezia Terme

L'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme domani, 2 giugno in occasione del 74° anniversario della nascita della Repubblica italiana, onorerà la solennità della ricorrenza con tre momenti celebrativi secondo il seguente programma:

ore 9:30 deposizione corona presso le lapidi dei partigiani (delegazione comunale di Sant'Eufemia);

alle 10.00 deposizione corona presso i monumenti ai caduti su corso Nicotera (delegazione comunale di Nicastro).

Alle ore 12,00, a conclusione della Celebrazione della Santa Messa in onore di San Francesco da Paola, il Sindaco in rappresentanza della cittadinanza tutta, si recherà in piazza in Piazza "5 Dicembre" per la deposizione della corona presso il Monumento dei Caduti.