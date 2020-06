Continua la sinergia fra il Comune di Catanzaro e l'Ente nazionale per il microcredito. Con la sottoscrizione del nuovo atto di impegno, l'amministrazione guidata dal sindaco Sergio Abramo ha stabilito la prosecuzione delle attività dello Sportello per il microcredito che da lunedì 8 giugno tornerà ad essere fisicamente aperto al pubblico.

Lo strumento ha infatti funzionato in modalità on line anche durante i mesi più duri dell'emergenza Covid erogando, nel periodo di lockdown, servizi (e accesso al credito fino a 40mila euro) a diverse piccole imprese del territorio.

Il documento che stabilisce la prosecuzione delle attività dello Sportello è stato firmato in mattinata dall'assessore Danilo Russo e, in rappresentanza dell'Ente nazionale, da Roberto Marta.

"L'efficacia dello Sportello per il microcredito sul quale il sindaco Abramo ha puntato con forza – ha sottolineato Russo – è stata evidente fin dall'inizio ed è risultata fondamentale nell'ultimo periodo di crisi. Supportando le piccole aziende nel corso del lockdown, questo importante servizio dedicato a una larghissima parte del tessuto economico territoriale ha svolto un essenziale ruolo di supporto e ausilio alla sostenibilità delle imprese messe in ginocchio dalla chiusura dettata dall'emergenza. Riaprendo anche fisicamente, e quindi non svolgendo la propria opera solo on line, lo Sportello sarà di nuovo pienamente operativo".