Consegna lavori Sp 138: la soddisfazione del consigliere provinciale Sinopoli

Di seguito la dichiarazione del consigliere provinciale con delega ai Lavori pubblici e viabilità, Fernando Sinopoli:

"Esprimo soddisfazione per la consegna dei lavori relativi alla messa in sicurezza della sp 138 ricadente nel territorio di Santa Caterina dello Ionio. Tali interventi riguardano essenzialmente il ripristino della funzionalità delle opere di regimentazione delle acque, il miglioramento della sicurezza stradale con l'esecuzione di opere di protezione delle scarpate per il contenimento della caduta dei massi, barriere di protezione, parapetti, il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e il ripristino del piano stradale con la stesura di conglomerato bituminoso. Programmati lo scorso anno e sollecitati dai consiglieri comunali di opposizione, tali lavori potranno presto vedere la luce. Nei giorni scorsi abbiamo anche incontrato il sindaco Severino e i consiglieri comunali, così come abitualmente facciamo su tutto il territorio provinciale.

Ringraziando il presidente Abramo per la fiducia concessami con la delega ai Lavori pubblici e viabilità, siamo sensibili a tutte le segnalazioni che ci pervengono dalle varie amministrazioni, dai consiglieri comunali e anche dai singoli cittadini se queste si riferiscono a problematiche riguardanti interessi collettivi. Il nostro obiettivo rimane quello di offrire strade percorribili in tutta sicurezza, dedicando maggiore attenzione a quei territori dell'entroterra che per tanto tempo sono rimasti privi di risposte".