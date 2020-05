Lamezia Terme: il 2 giugno stop alla raccolta differenziata

La Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che martedì 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, la raccolta differenziata porta a porta, non verrà effettuata. La sola raccolta dei rifiuti organici sarà espletata il primo giorno successivo utile (giovedì 4 giugno) mentre, per le altre categorie di rifiuti, la settimana seguente come stabilito da calendario.

Dettagli Creato Sabato, 30 Maggio 2020 21:09