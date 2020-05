Ai domiciliari in un istituto religioso il giudice Petrini, accusato di corruzione nell'inchiesta "Genesi"

Il giudice Marco Petrini, ex presidente di sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, accusato di corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'inchiesta "Genesi", ha ottenuto gli arresti domiciliari. La decisione e' stata assunta dal Tribunale del Riesame che ha accolto l'istanza presentata dagli avvocati Agostino De Caro e Francesco Calderaro. Petrini trascorrera' i domiciliari in un istituto religioso in Calabria.

In precedenza, lo stesso giudice aveva ottenuto gia' i domiciliari, ma era stato disposto successivamente un aggravamento della misura cautelare dopo che lo stesso Petrini avrebbe provato a ritrattare alcune sue dichiarazioni dopo le pressioni ricevute dalla moglie, a sua volta indagata per il reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria in concorso con persone allo stato ignote. (AGI)