Delle misure messe in campo dalla Regione per incentivare la ripresa delle attività turistiche in Calabria, che grazie al contenimento dei contagi si propone come destinazione Covid-free per le vacanze estive, si parlerà domani, venerdì 29 maggio, a Soverato nel corso di un incontro informativo con gli operatori del settore organizzato dal gruppo consiliare regionale di Fratelli d'Italia.

All'iniziativa, che avrà inizio alle ore 18 presso il Miramare (lungomare Europa), interverranno il vice capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, il capogruppo in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo e l'assessore regionale al Turismo e alle Attività Economiche Fausto Orsomarso, che tra l'altro illustrerà i bandi predisposti nell'ambito del piano regionale "Riparti Calabria". All'incontro sono invitati gli imprenditori del settore balneare e delle strutture turistiche e ricettive, e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, ma per assicurare il rispetto delle regole di distanziamento l'ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima di 80 persone.