Catanzaro: interventi per il rifacimento del sistema di riciclo del depuratore

"Come annunciato già nei giorni scorsi in occasione del sopralluogo effettuato insieme alla commissione lavori pubblici, nelle prossime ore saranno effettuati degli interventi al depuratore di località Verghello in ordine al rifacimento del sistema di ricircolo. Tra stasera e domani i residenti potrebbero, dunque, avvertire dei cattivi odori. L'amministrazione si impegnerà, ad ogni modo, per ridurre il più possibile i disagi legati a dei lavori straordinari e urgenti che contribuiranno a migliorare l'efficienza dell'intero sistema depurativo".

Lo afferma l'assessore alla gestione del territorio, Franco Longo, nel sottolineare che "prosegue quotidianamente l'opera di manutenzione di una struttura che ha decine di anni alle spalle, come il depuratore, attraverso un presidio costante mirato a portare a termine tutti gli interventi già coordinati con la Regione Calabria. Siamo certi che, grazie a questo programma di attività giunto alla sua seconda fase, l'impianto potrà migliorare ancora di più la propria funzionalità riducendo anche le emissioni di cattivi odori in vista della stagione estiva".