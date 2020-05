Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Catanzaro: accolta richiesta di collaborazione per interventi di Assetto Urbano del Comune di Catanzaro a favore delle Imprese per l'emergenza Post Covid–19

L'Oridine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Catanzaro accoglie tempestivamente l'invito a collaborare ricevuto dal Comune di Catanzaro per la pianificazione di interventi di Assetto Urbano a favore delle Imprese per l'emergenza Post Covid – 19. E' questa la volontà dell'Ordine, manifestata con una nota a firma del Presidente Dott. Antonio Celi al Comune di Catanzaro, ribadendo così come in altre occasioni, la volontà di spendersi per il bene della città e del sistema economico e produttivo del territorio.

