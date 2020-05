Catanzaro, Lobello: “Lunedì riapre la sede decentrata dell’Anagrafe nel quartiere Lido”

Lunedì 25 maggio riaprirà la sede decentrata dell'Anagrafe nel quartiere Lido. Lo ha annunciato l'assessore ai Servizi demografici, Alessandra Lobello, sottolineando come, nel rispetto dei diversi Dpcm emanati dal Governo e delle disposizioni diramate dal sindaco in materia di contenimento del rischio contagio da coronavirus, "i servizi erogati all'utenza dalla sede di Lido saranno solo quelli considerati indifferibili e urgenti".

Così come avviene nella sede centrale di Palazzo De Nobili, anche in quella del quartiere marinaro si dovrà, pertanto, richiedere specifico appuntamento contattando i numeri 0961881953 (Anagrafe) e 0961881959 (Stato civile) durante il consueto orario d'ufficio, oppure inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Gli utenti ai quali verrà fissato l'appuntamento dovranno accedere negli uffici solo uno per volta attenendosi alle disposizioni sanitarie e di sicurezza previste.