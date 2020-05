Catanzaro: per lavori, interruzione idrica tra via Luigi Rossi e via Indipendenza

È stata appena interrotta, per consentire l'esecuzione di alcuni lavori di natura elettrica per conto dell'Enel in via Pascali, l'erogazione del servizio idrico nella zona della città compresa fra via Luigi Rossi e via Indipendenza, vale a dire quella servita dal serbatoio Madonna dei Cieli.

Lo ha reso noto l'ufficio Acquedotti spiegando che i disagi si protrarranno fino al primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 maggio e che la normalizzazione avverrà a seguire.