Catanzaro: consegnati i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali 132 e 138, la soddisfazione dei consiglieri Arena e Sinopoli

Nella giornata di ieri sono stati consegnati i lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza della strada provinciale SP 132, nell'abitato del Comune di Davoli (frazione marina), e della SP 138 sita in Santa Caterina dello Ionio per un importo di 160.000,00 euro. La messa in sicurezza delle barriere stradali, che verranno sostituite in quanto attualmente divelte e non a norma, l'installazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale e il ripristino delle cunette esistenti sono alcuni fra gli interventi che saranno eseguiti sull'arteria stradale di Davoli.

"Esprimiamo grande gratitudine per la consegna dei lavori sulla SP 132, denominata la "Gran Via di Davoli" - affermano il consigliere provinciale Baldassarre Arena e Fernando Sinopoli (delegato alla Viabilità e ai Lavori pubblici) -. Gli interventi gioveranno sicuramente alla viabilità e garantiranno maggiore sicurezza a tutti coloro che attraversano quotidianamente questa via, apportando un nuovo look all'intera arteria stradale che bene si sposerà con il contesto ambientale. Interventi di mitigazione, attraverso la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, sono, invece, quelli previsti sulla strada provinciale SP 138 di Santa Caterina Dello Ionio. Ringraziamo tutti gli attori che hanno reso possibile questo intervento, dal presidente Sergio Abramo, sempre attento ai territori, all'ufficio tecnico provinciale, al dirigente Floriano Siniscalco, al rup dell'opera Vincenzo Coppola e al responsabile del reparto Domenico Caporale".