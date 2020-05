Aeroporto Lamezia, nuovo collegamento Volotea con Trieste

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro citta' di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l'avvio di tre nuovi collegamenti in partenza da Trieste per Palermo, Lamezia Terme e Olbia con cadenza bisettimanale. Inoltre nei prossimi giorni, saranno messi in vendita i collegamenti con Napoli anche per i mesi di luglio e agosto. Tutte le rotte, che prevedono ognuna 2 frequenze settimanali, si legge in una nota, sono gia' disponibili sul sito del vettore. Infine, la compagnia ha confermato per il 16 giugno la ripresa dei suoi voli, con il ripristino del servizio Airbus shuttle che colleghera' Tolosa e Amburgo.

"Siamo orgogliosi di lanciare queste nuove rotte che, in questa fase di ripartenza del comparto turistico e di tutto il Paese, oltre a offrire nuove opportunita' di viaggio, rappresentano un messaggio positivo e di speranza", ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. Soddisfazione e' stata espressa da parte dell'ad di Trieste Airport, Marco Consalvo.

"In un momento cosi' complesso per il trasporto aereo", ha sottolineato, questa scelta rappresenta uno "sviluppo strategico per Trieste Airport, perche' consolida il rapporto con Volotea e offre nuove opportunita' di viaggio per i passeggeri aventi come origine o destinazione il Friuli Venezia Giulia o le aree geografiche limitrofe".