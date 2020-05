Catanzaro, riunione in Comune con i ristoratori: si ragiona sulla concessione di spazi all’esterno dei locali

Prosegue il dialogo fra l'amministrazione comunale e i rappresentanti delle attività di ristorazione. Dopo aver incontrato le associazioni di categoria, il sindaco Sergio Abramo, insieme ai presidenti di commissione Antonio Ursino (Attività economiche) e Fabio Talarico (Patrimonio), al presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, agli assessori Alessio Sculco (Attività economiche) e Alessandra Lobello (Turismo), hanno ricevuto a Palazzo De Nobili i referenti del Comitato ristoratori Catanzaro. Era presente anche il tenente colonnello della Polizia locale Franco Basile.

Il primo cittadino e gli altri esponenti del Comune – si legge in un comunicato stampa dell'ente - hanno condiviso, come già fatto con le categorie, gli interventi (in particolare quelli relativi alla concessione di spazi all'esterno dei locali) che si intendono introdurre per agevolare la ripresa delle attività di ristorazione. Interventi, questi, che saranno normati tramite un apposito regolamento le cui linee guida sono state valutate anche in una successiva riunione che il sindaco, il vicesindaco Gabriella Celestino e l'assessore Sculco hanno avuto con i responsabili del competente dipartimento dell'Asp.