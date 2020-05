Gli alunni dell’IC di Squillace incontrano i carabinieri per la tutela della Biodiversità

Si sono dati appuntamento sulla piattaforma dell'Istituto per la didattica a distanza, venerdì 15 maggio, gli alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria di Squillace centro con le loro maestre Miriam Comito e Marianna Ziparo, il maresciallo Nico Spanò e l'appuntato Raffaele Viscomi del reparto dei carabinieri per la tutela della Bodiversità di Catanzaro. L'iniziativa, a cui la scuola ha aderito, è stata promossa dai carabinieri in prosecuzione delle attività relative al progetto di educazione ambientale "Conosci gli alieni" che avrebbe dovuto concludersi con un' escursione sul territorio, guidata dai carabinieri esperti, per l'appunto, a caccia di "Alieni": piante/ animali arrivati da altri paesi e continenti che possono compromettere seriamente l'equilibrio dell'ecosistema locale.

I carabinieri hanno proiettato video sulla tutela della biodiversità, sulle norme comportamentali corrette per il rispetto e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, hanno illustrato le aree protette, in particolare quelle più vicine come la scogliera di Copanello, il Centro visite "A. Garcea" in località Monaco di Taverna in Sila dove sono disponibili aule all'aperto per apprendimenti "ambientali" immersi nella magia della natura. I numerosi alunni, collegati in videoconferenza, che avevano già affrontato la questione degli alieni e della tutela ambientale nel corso delle attività svolte per il progetto "Conosci gli alieni", hanno interagito attivamente ponendo interessanti questioni, tanto che hanno chiesto un altro appuntamento per continuare il dialogo con gli esperti di biodiversità. I carabinieri di questo nucleo, che da anni collaborano con l'IC di Squillace sul tema del rispetto e della tutela dell'ambiente, torneranno presto ad incontrare in piattaforma maestre e alunni per rispondere alle loro domande.